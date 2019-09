Castellabate, al via il progetto “ReMare” per pescare i rifiuti dal mare campano

Al via nelle acque della Campania il progetto ReMare, una rete per il mare, finanziato dalla Regione, grazie a fondi europei FEAMP 2014/2020, e presentato la settimana scorsa a Castellabate. L’iniziativa mette insieme le quattro aree marine protette della Campania e 5 associazioni di categoria della pesca, che andranno a formare una grande rete con l’obiettivo di ripulire, per tre mesi, il mare della regione da plastica e rifiuti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema non più rinviabile. L’ Area Marina Protetta di Punta Campanella è capofila del progetto. Le altre interessate sono l’Area Regno di Nettuno e il Parco Nazionale del Cilento, con le aree marine di Castellabate e Costa degli Infreschi. Le associazioni e cooperative di pesca che prenderanno parte al progetto sono invece la Federazione regionale della pesca, Federazione nazionale delle imprese di pesca, Confcooperative Fedagripesca Campania, Agci pesca Campania, Lega regionale delle cooperative e mutue della Campania. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, vedrà il coinvolgimento di 510 pescherecci, toccherà 15 porti di partenza, da Pozzuoli a Sapri, e interesserà oltre 50mila ettari marini, da Ischia alla costiera e fino al Cilento. Le imbarcazioni saranno attrezzate con bag per raccogliere i rifiuti “pescati” durante le quotidiane attività di pesca. Sarà fornito anche un kit per lo smaltimento. Una volta nel porto, i rifiuti saranno consegnati alle società di smaltimento dei rispettivi comuni interessati. ”Siamo molto soddisfatti per la grande sinergia che si è venuta a creare tra enti e pescatori.- ha detto Antonino Miccio, direttore Amp Punta Campanella e Regno di Nettuno- Ci aspettiamo grandi risultati in termini pratici ma anche di informazione e sensibilizzazione verso un problema da affrontare con la collaborazione di tutti.”