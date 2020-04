Cassa integrazione in deroga, istruite 1.500 domande in Basilicata

Su 4.400 richieste di cassa integrazione in deroga inviate alla Regione Basilicata, “in dieci giorni lavorativi sono già state istruite 1.500 domande e 741 trasmesse all’Inps, per un totale di 1.672 lavoratori, 336.078 ore e per un ammontare di 2,7 milioni di euro”. Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo. L’assessore ha poi precisato che “l’Inps ha proceduto ad autorizzare gran parte delle domande pervenute, e a richiedere alle aziende il modello ‘Sr41’, che solo 250 imprese hanno trasmesso, e per le quali l’Inps, solo per queste, ha potuto procedere al pagamento della somma spettante ai lavoratori (circa 350 interessati)”. “La Regione Basilicata – ha proseguito Cupparo – è stata tra le prime regioni italiane a inoltrare i flussi all’Inps. Il totale delle domande inoltrate è inferiore a quello delle domande autorizzate poiché il sistema informatico, come avviene in tutte le altre Regioni, non consente di inviarne contemporaneamente un numero elevato e per poter caricare cento domande occorrono circa cinque ore, a cui si aggiunge il tempo occorrente per il passaggio delle domande dal sistema regionale all’Inps, che varia dalle sei alle 12 ore.