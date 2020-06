Cassa integrazione in deroga, in Basilicata presentate 5.090 domande

Basilicata, a causa dell’emergenza coronavirus, sono state 5.090 le aziende che hanno presentato domanda per la Cigd (Cassa integrazione guadagni in deroga). Lo ha reso noto la direzione regionale dell’Inps sottolineando che “sono state ultimate tutte le fasi di lavorazione della Cigd trasmessi dalla Regione Basilicata e transitati dagli archivi Inps per le autorizzazioni e successivi accrediti delle somme agli aventi diritto”. Sono stati “assicurati 9.864 accrediti effettuati a titolo di Cigd, 5.006 in provincia di Potenza e 4.858 in quella di Matera. Si registrano 490 domande restituite alla Regione perché aziende non in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio, e 44 domande sospese, che saranno definite al perfezionamento istruttorio delle stesse”. Nel comunicato diffuso dall’Inps è inoltre specificato che “sono state – quelle passate – settimane intense, fatte di interlocuzioni produttive e positive con la Regione Basilicata e di grande impegno da parte di tutti gli attori coinvolti nell’opera di pagamento delle somme spettanti ai lavoratori lucani; i funzionari Inps hanno lavorato senza risparmio all’interno di una task force appositamente costituita per ridurre al massimo i tempi di attesa dei beneficiari. L’azione armonica Inps-Regione, posta in essere per meglio rispondere alle legittime aspettative dei cittadini, ha quindi funzionato”.