Caserta, celebrato il ventennale dell’ingresso del contingente italiano in Kosovo

Si è conclusa con una cerimonia militare in piazza Carlo II a Caserta, alla presenza del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina e del comandante generale dell’Arma del Carabinieri, generale Giovanni Nistri, la due giorni di celebrazioni per il ventennale dell’ingresso del contingente italiano in Kosovo, avvenuto nel giugno del 1999. Durante la cerimonia militare in piazza, in cui erano presenti i reparti e molti dei protagonisti che nel 1999 diedero inizio alla missione, il generale Farina, ex comandante della Kosovo Force da settembre 2013 a settembre 2014, ha sottolineato quanto Kfor sia una missione “importante, che contribuisce alla stabilizzazione dei Balcani occidentali e, in termini più ampi, dell’intera Europa”. In questo ambito, ha aggiunto, “l’Esercito Italiano svolge un ruolo primario sia per il mantenimento della sicurezza nell’area sia per l’integrazione degli attori regionali con l’Unione Europea. La nostra tradizione culturale improntata al dialogo e al rispetto verso il prossimo e la formazione attenta e costante dei nostri militari sono stati elementi fondamentali per ottenere in Kosovo la fiducia, la sinergia, il dialogo e il rispetto tra le parti”.