Caselle in Pittari (SA) – Muore 79enne investito lungo la Statale 517

Caselle in Pittari (SA) – Tragedia della strada ieri sera. Un anziano di Caselle in Pittari, Vito Soria di 79 anni, è stato investito mortalmente da una Volkswagen Passat condotta da una 40enne del posto, sulla vecchia strada 517 Bussentina, quasi all’ingresso dell’abitato di Caselle. Ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Sanza. Secondo una prima ricostruzione la donna alla guida della Passat non si sarebbe accorta della presenza dell’anziano, forse per la scarsa luce sul far della sera. Dopo averlo investito, ha immediatamente allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha trasportato Soria all’ospedale dell’Immacolata di Sapri, ma per lui nulla c’è stato da fare.