“Caselle Film Festival”, ecco il programma della seconda giornata

Oggi, giovedì 9 agosto, andrà in scena la seconda giornata della rassegna “Caselle Film Festival”. Alle ore 20.30 il secondo momento di CFF Music, e la Caselle Brass diretta dal maestro David Short. Seguirà un omaggio al maestro Vittorio Taviani. Oltre alla proiezione degli altri cortometraggi in programma, per CFFBook ci sarà la presentazione, a cura di Pietro Loguercio, del libro “101 film a Matera e in Basilicata, location e movie tourism nei luoghi del cinema” di Beniamino Lecce. Alle 22.00 il CFFSocial proporrà come tema sociale del CFF2018 il bullismo con la proiezione, fuori concorso, del film #ViVi, per la regia di Barbato De Stefano; quest’ultimo terrà, al termine, un incontro ed un dibattito sul delicatissimo tema. Alle 22:30 il terzo ospite d’onore della rassegna: l’attore e cantante Pietro Dell’Aquila, protagonista della serie “Il collegio” su Rai 2 e che canterà alcuni brani. Tutti i momenti si svolgeranno in Piazza Olmo a Caselle in Pittari e saranno ad ingresso gratuito.