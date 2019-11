Casalbuono (SA), dal 22 al 24 novembre la rassegna “Sapori autentici”

Tre giorni di degustazioni e workshop accenderanno i riflettori su Casalbuono, piccolo borgo del Vallo di Diano, noto per i suoi eccezionali fagioli. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre si susseguiranno una serie di appuntamenti, con l’obiettivo di rilanciare i prodotti tipici locali, al fine di dare speranza e futuro a chi porta avanti queste produzioni agricole. “Sapori Autentici”, organizzato e promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Casalbuono, nasce dalla volontà di un gruppo di amici innamorati del proprio territorio, intenzionati a creare una rete di distribuzione e commercializzazione che sostenga i produttori, di conseguenza l’economia agricola locale.

“Conosciamo le difficoltà strutturali di una piccola comunità come la nostra, che soffre delle condizioni in cui versano tutti i piccoli comuni d’entroterra. Ma siamo convinti che partendo dalla qualità dei nostri prodotti e con la volontà di fare squadra, si possa riuscire a creare una filiera comprensoriale del gusto, che raggiunga tutti i consumatori attenti e desiderosi di portare in tavola prodotti tradizionali e genuini”, commenta il referente dell’iniziativa Italo Bianculli. Ben 7 le varietà di fagioli (di cui due Presidi Slow Food: i Sant’Anter e i Panzariedd) presenti a Casalbuono, dimostrazione pratica della ricca biodiversità locale. Comune a tutte loro è un gusto delicato ed una buccia particolarmente sottile, condizione che assicura un’alta digeribilità. Accanto a loro, tra gli altri, la famosa polvere di peperone dolce, ingrediente segreto delle zuppe di fagioli nonché degli insaccati. Ecco, di seguito, il programma completo della rassegna. Venerdì 22 novembre, alle ore 17:30 presso l’Auditorium “Massimo Troisi”, si terrà la presentazione del progetto “Sapori Autentici”. Dopo i saluti di Carmine Adinolfi (sindaco di Casalbuono) e Giuseppe Viola (presidente Pro Loco Casalbuono), interverrano: Italo Bianculli (referente dell’iniziativa), Luciano Pignataro (giornalista e scrittore), Antonio Briscione (presidente delle Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano), Tommaso Pellegrino (presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni). Modera: Angelo Raffaele Marmo (giornalista e vice direttore Quotidiano Nazionale). Alle ore 20:30, presso il Ristorante Villa Cosilinum di Padula, si terrà l’iniziativa “Le eccellenze del Vallo di Diano in degustazione”. Per informazioni e prenotazioni: 0975.778615 e 340.8588994. Sabato 23 novembre, alle ore 10:30 Castello Baronale di Casalbuono, si terrà il concorso gastronomico “Fagioli di Casalbuono e dintorni”. La serata condotta dalla giornalista fondatrice del blogzine Rosmarinonews.it, Antonella Petitti, avrà come ospite d’eccezione lo chef Franco Marino (tra i protagonisti della trasmissione tv La Prova del cuoco) e le migliori promesse della cucina degli istituti alberghieri. Infine, alle ore 12.30, ci sarà la premiazione. Domenica 24 novembre presso il Centro Polifunzionale Giovanni Paolo II si terrà l’iniziativa “Il pranzo della domenica” a cura della Pro Loco Casalbuono, ovvero la festa della comunità a base di fagioli ed altre eccellenze del territorio