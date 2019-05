Carceri, il garante Ciambriello: “In Campania solo il 20% dei detenuti segue percorsi scolastici”

Solo il 20% dei detenuti in Campania segue percorsi scolastici, l’1,5% frequenta una scuola superiore. Sono i dati della relazione annuale sullo stato delle carceri in Campania, presentata oggi dal garante dei detenuti Samuele Ciambriello. Nel 2018 in 1149 hanno frequentato corsi di scuola media e superiore e, a partire da gennaio di quest’anno, attraverso una convenzione tra l’Università Federico II di Napoli, il Provveditorato regionale della Campania, i vertici del carcere di Secondigliano, l’Ufficio del garante dei detenuti e la Giunta regionale della Campania, è attivo il Polo universitario proprio nel carcere di Secondigliano e a Pozzuoli. In 79 (75 uomini e 4 donne) stanno seguendo i corsi, al termine dei quali sosterranno gli esami. Sul fronte del lavoro, il 20% delle persone lavora all’interno degli istituti penitenziari dove sono detenute, mentre solo il 5% lavora per datori esterni. “Sono dati che evidenziano il fallimento del sistema rieducativo carcerario – ha evidenziato Ciambriello – Un sistema che non è in grado di formare i detenuti e che non riesce ad approntare un sistema per ricollocarli all’esterno”. “Diventa quindi ancora più importante la collaborazione con le associazioni esterne che possano favorire processi di re-inclusione – ha aggiunto – Un esempio è la cooperativa Le lazzarelle, attiva nel carcere di Pozzuoli e da poco anche a Santa Maria Capua Vetere, che si dedica ad attività di torrefazione”.E’ “una realtà fortemente disagiata” quella della sanità nelle carceri della Campania. Unica eccezione, al momento, l’istituto penitenziario di Poggioreale, dotato di un impianto di radiologia, utilizzabile anche dai detenuti delle carceri limitrofe. “A 10 anni dal passaggio di competenze dal Ministero alle Regioni – ha affermato il garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello – le cose non vanno bene. C’è bisogno di seguire con più attenzione i detenuti che si ammalano, i tossicodipendenti detenuti”. Ciambriello fa sapere di aver chiesto “la chiusura del padiglione per tossicodipendenti a Salerno”. In carcere, circa il 25% dei detenuti ha problemi di tossicodipendenza, ma solo una piccola parte di essi viene riconosciuta come tale così da avere accesso ai percorsi previsti. “Per loro – ha commentato – sarebbe auspicabile incrementare misure alternative al carcere, anche con l’affidamento in prova”. Con l’arrivo del commissario alla Asl Napoli 1 centro, Ciambriello parla di “passi in avanti per la sanità penitenziaria a Secondigliano e Poggioreale, con un aumento di medici e infermieri”. Per quanto riguarda i posti letto destinati ai detenuti negli ospedali esterni, risultano disponibili solo 36 posti. “Un numero – ha concluso – assolutamente insufficiente a colmare una richiesta di cure sanitarie proveniente da oltre 7.800 persone”.