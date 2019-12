Carburanti – Benzina e diesel, prezzi in rialzo

Ancora movimenti al rialzo sulla rete carburanti italiana. Dopo l’intervento venerdì di Eni, nel fine settimana si sono mosse IP, Italiana Petroli e Tamoil, aumentando di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina, diesel e Gpl. Quanto invece alle quotazioni dei prodotti in Mediterraneo, venerdì hanno chiuso nel segno della stabilità. Venendo ai prezzi praticati sul territorio nazionale, il quadro appare in salita a valle delle ultime decisioni delle compagnie. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,588 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,583 a 1,605 euro/litro (no logo 1,566). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,480 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,476 a 1,492 euro/litro (no logo 1,462). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,723 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,679 a 1,793 euro/litro (no logo 1,617), mentre per il diesel la media è di 1,618 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,582 e 1,698 euro/litro (no logo 1,512). Infine, il Gpl va da 0,608 a 0,625 (no logo 0,599).