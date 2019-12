Capri (NA), il ministro Costa avvia l’iter per istituire l’area marina protetta

“Con questa firma avvio l’iter ufficiale per istituire l’area marina Protetta dell’Isola di Capri”. Con una diretta Facebook dagli uffici del ministero, ieri il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato la sottoscrizione della lettera che apre le procedure per l’istituzione della nuova area marina. “In passato, dagli organi di informazione sono venuto a conoscenza circa la presunta mancanza di risorse e della mia contrarietà all’istituzione, ma a queste polemiche rispondo oggi con le carte e con i fatti – spiega il ministro Sergio Costa -. Questa è la politica. All’appello dei sindaci di Capri e Anacapri, rispondo con la lettera che avvia l’iter e invio anche la cartografia che determina il perimetro dell’Area Marina Protetta”. Siglata la lettera e notificata la lettera ai sindaci dell’isola, a gennaio gli stessi saranno convocati al ministero dell’Ambiente per partecipare alla riunione con la quale dichiareranno se concordano con questo percorso. “Subito dopo – aggiunge il ministro – incontreremo le associazioni, il mondo della pesca e tutti i protagonisti di quest’area, il tutto in tempi brevissimi. Abbiamo di fronte un patrimonio ambientale che tutti abbiamo fretta di proteggere. Grazie a tutti coloro che sosterranno nelle prossime settimane questa iniziativa”.