Capri, gli appuntamenti del festival Le Conversazioni. Ospiti scrittori internazionali

Dopo l’apertura a Roma e in attesa dei due appuntamenti conclusivi di dicembre a New York, è sbarcato a Capri, il festival Le Conversazioni, ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, in programma fino al 7 luglio. Tema di questa 14esima edizione è il “Pregiudizio” su cui sono invitati a interrogarsi alcuni tra i più importanti scrittori della scena internazionale. Ieri il primo appuntamento a Capri con Marisa Silver, regista e scrittrice statunitense, oggi invece sarà la volta dello scrittore e giornalista statunitense Ta-Nehisi Coates, definito dal Time fra gli intellettuali più influenti d’America, autore dei bestseller Una lotta meravigliosa, Otto anni al potere e Tra me e il mondo con cui si è aggiudicato il National Book Award nel 2015. Chiuderà il primo fine settimana, domani domenica 30 giugno, Amitav Ghosh, scrittore e antropologo indiano , uno dei maggiori protagonisti della letteratura indiana contemporanea. I suoi libri sono tradotti in più di trenta lingue. Venerdì 5 luglio aprirà il secondo weekend lo scrittore americano Andrew Sean Greer, l’autore di Le confessioni di Max Tivoli, scelto come miglior libro del 2004 dal San Francisco Chronicle e dal Chicago Tribune e vincitore del California Book Award. Protagonista dell’appuntamento di sabato 6 luglio la scrittrice americana Leslie Jamison, autrice del romanzo The Gin Close, finalista del Los Angeles Times Book Prize e della raccolta di saggi The Empathy Exams, bestseller del New York Times. Chiuderà gli incontri di Capri domenica 7 luglio lo scrittore e giornalista Howard Jacobson, conduttore televisivo britannico, firma di punta del quotidiano The Independent, è tra i pochi autori a essersi aggiudicato, nel 2010, il Man Booker Prize con un romanzo comico, L’enigma di Finkler. Gli ospiti si alterneranno nelle conversazioni con Antonio Monda e nei reading su “Pregiudizio”, fil rouge di questa quattordicesima edizione. Inoltre, in occasione degli appuntamenti di Capri, sarà pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia dei testi inediti degli scrittori sul tema di quest’anno che saranno letti in apertura di ogni appuntamento.