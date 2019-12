Capodanno, Coldiretti: “Cenone in agriturismo per 260mila italiani”

Salgono quest’anno a quota 260mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismo italiani spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità lontano dal caos delle città. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni delle strutture associate a Campagna Amica, evidenziando un aumento rispetto ai 250mila dello scorso anno. Secondo Coldiretti, si registra inoltre un aumento dei giovani che trascorrono la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle campagne facendosi tentare dalle golosità gastronomiche tradizionali. La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere il consiglio – continua la Coldiretti – è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.terranostra.it o www.campagnamica.it senza dimenticare il passaparola tra parenti e amici che, per le vacanze in campagna, è sempre molto affidabile. ”L’Italia – ricorda la Coldiretti – può contare su una offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola con oltre 23mila aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo che sono in grado di offrire un potenziale di più di 253mila posti letto e quasi 442 mila coperti per il ristoro, oltre a 11.700 mila piazzole per l’agricampeggio e a oltre 1500 attività di fattoria didattica per i più piccoli. Con gli arrivi di fine anno – conclude la Coldiretti – le presenze dei clienti negli agriturismo si stima ammontano al valore record di oltre 13 milioni nel 2019”.