Capaccio – Paestum, scoperto relitto da sbarco americano in mare

Subacquei della Marina Militare, nel corso di una immersione, a Capaccio Paestum hanno trovato un relitto di un mezzo da sbarco statunitense con a bordo diverse casse di munizioni di vario tipo e numerosi rotoli di miccia. Hanno trovato anche altri proiettili, attrezzi da lavoro e pezzi di armamenti. A circa 400 metri dal relitto, è stato trovato addirittura un carro armato statunitense in apparente ottimo stato di conservazione, parzialmente insabbiato. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza del materiale esplodente che, salvo condizioni meteo avverse, verrà fatto brillare nella tarda mattinata del prossimo venerdì 25 ottobre. Le operazioni di recupero sono molto complesse, a circa 2 miglia dalla linea di costa, ad una profondità compresa tra i 20 ed i 25 metri.