Capaccio Paestum (SA), al via domani l’iniziativa “Tutto il Natale che vuoi”

Domani, sabato 7 dicembre a Capaccio Paestum, con l’accensione delle luminarie artistiche e l’arrivo di Babbo Natale dal cielo in mongolfiera, iniziano le numerose attività di “Tutto il Natale che vuoi”, il cartellone di eventi che accompagnerà cittadini ed ospiti per tutto il periodo natalizio. Il sindaco Franco Alfieri, ha sottolineato che la manifestazione “è un cartellone di eventi che sottolinea lo sforzo ‘plurale’, in cui protagonista è anche quel fitto reticolo di organizzazioni sociali, associazioni culturali, comunità parrocchiali, gruppi giovanili che innerva e arricchisce il territorio comunale. È il segno di una comunità viva, che ha idee, progetti e voglia di partecipare al processo di cambiamento che si è innescato da qualche mese“. In cartellone spettacoli, animazione per i più piccoli, proiezioni di classici della filmografia natalizia, mercatini, mostre d’arte, iniziative di solidarietà, teatro. Tra i momenti più suggestivi del primo weekend di programmazione, che segnerà idealmente l’inizio delle feste natalizie, sabato 7 dicembre, alle ore 17, in via Caduti di Nassiriya a Capaccio Scalo, l’arrivo di Babbo Natale, che giungerà dal cielo a bordo di una mongolfiera, grazie alla collaborazione con il Festival Internazionale delle Mongolfiere – evento internazionale che si tiene da oltre un decennio a Capaccio Paestum – arrivo programmato in contemporanea con l’accensione delle luminarie artistiche. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla programmazione degli eventi destinati ai bambini e alle famiglie. Una brochure speciale, con tutti gli appuntamenti per i più piccoli, è in corso di distribuzione fra gli allievi delle scuole del territorio comunale. Il programma delle attività natalizie gode del finanziamento Poc 2014-2020 – linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura” – Programma regionale di eventi e iniziative promozionali.