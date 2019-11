Capaccio Paestum, operaio muore travolto da una mandria di bufale

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Capaccio Paestum, località Spinazzo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo sia stato travolto mortalmente da una mandria di bufale. La salma è stata trasferita all’ospedale di Battipaglia dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.