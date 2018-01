Musica – L’Elio Coppola Group e Fabrizio Bosso in concerto a Capaccio – Paestum

Domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.00, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale DeArt Progetti (Daniele Borrelli e Anna Maria Fortuna), il Covent Garden Caffè ospiterà in concerto l’ Elio Coppola Group, special guest Fabrizio Bosso. Classe 1985, il batterista jazz napoletano Elio Coppola si sta facendo già prepotentemente strada nel panorama italiano ed internazionale della musica jazz e non solo. I suoi “ritmi” hanno accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson. Joey De Francesco, Peter Bernstein, Dado Moroni, Ronnie Cuber solo per citarne alcuni. Attualmente affianca alla sua attività principale – quella del musicista – il ruolo di direttore artistico del prestigioso festival della musica jazz di Capri, portando sull’isola azzurra alcuni tra i maggiori esponenti mondiali del jazz. Insieme ad Elio Coppola, si esibiranno Domenico Sanna al piano, Jacopo Ferrazza al basso e il trombettista di fama internazionale e stella del jazz Fabrizio Bosso. A poco più di un mese dalla sua riapertura, il Covent Garden Caffè si conferma così un locale di riferimento per gli amanti della musica dal vivo e dell’intrattenimento a 360 gradi. E per un calendario denso di appuntamenti all’insegna soprattutto della musica di qualità, non poteva mancare la collaborazione con la DeArt Progetti, l’associazione culturale da anni impegnata nella programmazione di rassegne musicali jazz e nella promozione di questo genere musicale sul territorio.