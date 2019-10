Cancro ovarico, la medicina predittiva riduce il rischio del 50%

Medicina predittiva e di precisione le nuovi armi a disposizione dei ginecologi per interventi ‘cuciti su misura’ sulla singola donna, dalla scelta della contraccezione, alla prevenzione e cura dei tumori ginecologici alla prevenzione dell’infertilità, malattia sociale che colpisce il 25% della popolazione, in un’Italia che ha tra i più bassi indici di natalità al mondo. Questi i temi al centro del congresso nazionale di Ginecologia e Ostetricia in corso a Napoli fino a domani. “Stiamo assistendo ad un cambiamento epocale delle strategie diagnostico-terapeutiche delle neoplasie ginecologiche. Gli studi sulla caratterizzazione molecolare del cancro ovarico, patologia che che colpisce ogni anno 5300 donne in Italia, con alti tassi di mortalità, modificano la prospettiva di cura di questo tumore, che sarà sempre più improntata alla medicina di precisione” afferma Giovanni Scambia, presidente Sigo. “La possibilità di intercettare, grazie ai test molecolari, le donne che presentano una predisposizione ereditaria prima che queste sviluppino il tumore, abbinata alla chirurgia profilattica, potrà contribuire a ridurre del 50% nei prossimi 10 anni l’insorgenza di cancro ovarico e di quello dell’endometrio, tra le neoplasie ginecologiche più diffuse” aggiunge Fulvio Zullo, direttore della Scuola di Specializzazione di Ginecologia dell’Università “Federico II”. Gli esperti sottolineano i vantaggi offerti dalla medicina predittiva, in particolar modo il pap-test riproduttivo, per quel che riguarda la preservazione della fertilità. “Mettere la donna nelle condizioni di conoscere le reali possibilità riproduttive è un’opportunità straordinaria perché consente di pianificare il futuro nei modi e nei tempi giusti, aspetto oggi non secondario in considerazione del fatto che sono sempre di più le donne che rimandano la ricerca di una gravidanza”, spiega Giuseppe De Placido, direttore Dipartimento Materno-Infantile della “Federico II” – Centro di Sterilità.