Camposano (Na), ecco tutti i vincitori della terza edizione del “Premio Campania”

Ieri mattina presso il comune di Camposano è stata presentata la terza edizione del “Premio Campania”, il prestigioso riconoscimento, ideato dal presidente Donato Alfani, giornalista e founder di AD Company, che intende premiare le personalità campane espressione della migliore creatività nei diversi settori professionali di riferimento. Oltre 60 eccellenze del “made in Campania” – selezionate da una giuria tecnica composta dai direttori dei mass media regionali e dal comitati di presidenza – saranno premiati stasera, sabato 29 dicembre alle ore 20 al Dubai Village. Intellettuali, manager, artisti, scienziati, innovatori e figure illustri che hanno saputo farsi strada con successo, divenendo ambasciatori campani in Italia e nel mondo. “Il Premio Campania nasce perché, come recita il sottotitolo, i migliori meritano un premio – esordisce il presidente Donato Alfani – E’ un premio che mi emoziona tanto, perché rappresenta il territorio, che necessita di essere valorizzato. Basta con le etichettature negative di territori difficili o di camorra, o di discariche e del non saper fare. Invece la nostra terra esprime energia, vitalità. La manifestazione vuole comunicare impegno, passione, dedizione. Mettere insieme tante personalità non è semplice, ci siamo riusciti, sarà una meravigliosa serata in cui le eccellenze si incontrano e si raccontano, in una splendida location”. Sinergie importanti per il Premio Campania, che gode del patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del comune di Camposano. “È un orgoglio ospitare il Premio Campania – sottolinea il sindaco di Camposano Francesco Barbato – Si comincia a riconoscere il merito, la meritocrazia, la professionalità e la capacità, soprattutto nella Pubblica Amministrazione. Troppo spesso, qui al sud, sono prevalsi clientelismo e affarismo. Il Premio Campania è la perfetta sintesi del modello di amministrazione che stiamo portando avanti, in cui si lavora, a servizio dei cittadini, per il bene comune. Basta casta all’interno del settore pubblico o nei comuni. Il nostro è un territorio diverso, pulito, organizzato, sano, dove vengono valorizzati tutti gli aspetti che elevano la qualità della vita, dell’accoglienza dell’accoglienza e della green Energy. Vogliamo ergerci a modello nazionale, con standard ambientale ed urbanistici che si ispirano ai paesi del nord Europa”. La premiazione avverrà nel corso di un’ esclusiva cena di gala/spettacolo, con momenti di intrattenimento, tra musica, comicità e coro gospel. In contemporanea sarà attiva anche una raccolta fondi libera a favore della curia vescovile di Nola, per essere vicini a chi ha bisogno. “Far emergere le qualità più belle del nostro sud, spesso declinato con una visione negativa – spiega Gaetano Ambrosio, titolare del Dubai Village – E’ complesso decidere di fare impresa nei nostri territori, portare avanti un’idea imprenditoriale: occorrono tanta cultura, coraggio e capacità economica. Per noi è un orgoglio ospitare una manifestazione così importante come il Premio Campania. La sfida è portare il Dubai tra le aziende di eccellenza”. Ecco i nomi di tutti i premiati: Eugenio Bennato (musica), Greta Zuccoli (musica emergente), Teatro Nest di Napoli (teatro), Eduardo Celentano (scienza), Ottavio Lucarelli (giornalismo), Rino Genovese (media), Massimo Cariello, sindaco di Eboli (istituzione), Sannio Falanghina (agricoltura e territorio), Francesco Corcione (medicina), Alfredo Budillon (ricerca), il Rettore dell’Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, Unpli Campania (turismo), Oasi Fiume Alento (ambiente) e Futuridea (ecologia). Il “Premio Campania” è una produzione dell’associazione Italia Promotion ed è organizzato dalla AD Company, società di produzioni televisive, grandi eventi, editoria, marketing e ufficio stampa