Campania – Un sistema integrato di pagamento digitale nel trasporto pubblico

La Regione Campania sarà la prima in Italia ad adottare il sistema integrato di pagamento digitale nel trasporto pubblico, attualmente in vigore soltanto in alcune grandi città del Nord, ma non su un territorio così vasto ed articolato che include contemporaneamente più aree urbane e tutti i sistemi di mobilità interconnessi. Il progetto partirà, in via sperimentale, nel 2020 per i pagamenti dei biglietti dei mezzi pubblici locali tramite carte di credito e di debito contactless. I grandi investimenti tecnologici che stiamo mettendo in campo, consentiranno, grazie al biglietto digitale, di poter usufruire anche di altri servizi legati in primo luogo ai beni culturali. Un modo per rendere ancora più competitiva l’offerta turistica e tutto il sistema della mobilità.