Campania, ritornano i “Cinefrutta day”. Ecco il programma

Ritornato i “Cinefrutta day”, laboratori durante i quali i ragazzi delle scuole medie e superiori partecipanti al concorso “Cinefrutta” avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo del cinema, acquisendo conoscenze sulle tecniche di ripresa e di montaggio tramite simulazioni pratiche. Le giornate si terranno dal 20 al 24 gennaio 2020 in cinque diversi istituti: il 20 gennaio al ProfAgri Capaccio di Capaccio-Paestum, il 21 gennaio presso l’I.C. Marconi di Battipaglia, il 22 gennaio presso l’I.C. Mazza Colamarino a Torre del Greco, 23 gennaio presso l’I.C. Anardi di Scafati ed infine il 24 gennaio presso il ProfAgri di Fisciano. “Cinefrutta”, il festival per cortometraggi sul tema della buona alimentazione, promosso dalle organizzazioni di produttori Alma Seges, AOA e Terra Orti in collaborazione con il Giffoni Experience, nel corso degli anni ha ottenuto risultati sempre più importanti grazie alla crescente collaborazione di dirigenti e docenti, che permettendo la partecipazione dei propri istituti consentono di avvicinare gli studenti al cinema sensibilizzandoli al contempo alla tematica della sana alimentazione. I lavori più meritevoli saranno selezionati per partecipare alla finale che si terrà presso la Cittadella del Cinema di Giffoni venerdì 24 aprile 2020, con la presenza di importanti attori e operatori del settore cinematografico. Nella finale saranno decretate le scuole vincitrici dei vari premi e che avranno la possibilità di essere ospitate nell’edizione 2020 del Giffoni Film Festival, partecipando alle attività del festival per ragazzi più importante del mondo. Il materiale video dovrà pervenire entro il 31 marzo 2020 presso la segreteria di “Cinefrutta Festival”. Tutte le informazioni e il bando integrale sono reperibili su www.cinefrutta.it.