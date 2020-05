Campania, riaprono gli stabilimenti balneari ma resta la polemica per lo stop alla movida

Ristoranti e bar riaperti ma con la metà dei posti e meno della metà dei clienti, il 30% dei lidi balneari aperti, strade piene ma pochi clienti nei negozi. E’ questo il quadro del primo sabato di riapertura quasi totale a Napoli e in Campania nella fase calante del Covid -19. I 10 contagi su 5900 tamponi di giovedì hanno confermato il trend e dato il via libera in una regione che si era mossa con grande cautela, aprendo, ad esempio, bar e ristoranti solo giovedì, a differenza del resto d’Italia. La grande novità di oggi è stato il mare, con l’estate ormai arrivata e successo da Napoli a Salerno. “Il via libera – spiega Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale e presidente campano del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio – è arrivato a mezzanotte e quindi oggi ha riaperto solo il 30%. Per i lidi aperti non ci sono stati problemi, le persone hanno metabolizzato che ci sono delle difficoltà. Insomma la modalità poteva essere diversa ma va bene, ho detto ai colleghi che un mese fa eravamo chiusi a piangere, abbiamo fatto pressioni su De Luca e oggi lavoriamo”. Su lidi, negozi, ristoranti, bar c’è però un peso enorme, la mancanza di turismo, che negli ultimi anni era in enorme crescita. La grande polemica in Campania è però per la chiusura dei locali notturni alle 23 imposta dalla Regione. “Chiudere la movida alle 23 è un attacco a imprese e lavoratori e non ha nulla a che fare con la difesa dei giovani da alcool e droghe”, tuona il direttore di Confcommercio Campania Pasquale Russo, ma le forze dell’ordine applicano la legge e stanotte sono stati multati quattro baretti del Vomero aperti dopo le 23. Assembramenti di ragazzi si sono comunque protratti fino a tardi: i residenti di Piazza San Domenico hanno inviato alla polizia il video di una festa di laurea notturna. Ma è anche un weekend di una nuova chiusura che fa rumore: il direttore del Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger ha chiuso l’enorme parco per gli assembramenti incontrollabili. Durissima la reazione del sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “Un atto gravissimo – ha detto – un parco di 120 ettari, con spazi enormi, il più grande d’Italia. La chiusura va contro le disposizioni a tutela della salute che auspicano l’aumento degli spazi pubblici”. Il sindaco si è rivolto anche al ministro Franceschini, ricordandogli la promessa non mantenuta di riaprire la Floridiana. Intanto gli uffici pubblici sono ancora molto in smart working: la Regione ha l’80% dei dipendenti che lavora da casa, il Comune di Napoli circa la metà.