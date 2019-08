Campania, pubblicato il bando per la selezione del Garante degli animali

La regione Campania ha pubblicato sul Burc l’avviso di selezione del Garante per i diritti degli animali. Una figura prevista dalla legge sulle “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo” approvata dal Consiglio lo scorso marzo. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “La nostra proposta di istituire il garante farà in modo che gli animali abbiano una figura dedicata alla difesa del loro benessere e al miglioramento della convivenza con gli essere umani”. La selezione è aperta a tutti coloro che presentino requisiti di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali. L’incarico di Garante, si legge nell’avviso, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica, ed inoltre il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all’attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese. “Nello specifico – riferisce Borrelli nella sua nota di soddisfazione – il compito del garante sarà garantire l’applicazione delle leggi, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978. Promuoverà inoltre iniziative e campagne di sensibilizzazione e avrà il compito di raccogliere i reclami e le segnalazioni. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabili una sola volta”. Il termine di presentazione delle proposte di candidatura è fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La domanda di partecipazione è allegata all’avviso consultabile sul Burc on line. Comincia dunque a trovare applicazione l’articolo 24 della legge regionale sul rispetto e il benessere degli animali che consta in totale di 29 articoli, alcuni dei quali dedicati alle responsabilità e ai doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione, alle misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità, e all’istituzione dei canili municipali e canili privati.