Campania, posticipato a sabato 1 agosto l’inizio dei saldi

La regione Campania si adegua ai provvedimenti che sono stati presi per quanto riguarda l’inizio della stagione dei saldi estivi alla luce della recente emergenza da Covid-19. La data di inizio dei saldi in Campania è stata quindi fissata per il 1° agosto 2020. Ad esclusione di alcune regioni, la data d’inizio dei saldi estivi è stata quindi posticipata di un mese rispetto alla data normale, che viene usualmente concordata per il primo luglio. La durata dei saldi estivi in Campania, ma come del resto anche nelle altre regioni, sarà probabilmente prolungata. In tempi normali, i saldi durano circa otto settimane.