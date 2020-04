Campania – Piano socio-economico, ieri 41.604 pratiche presentate.

Nella prima giornata dell’avviso pubblico “bonus micro-imprese”, attivato dalla Regione Campania, nell’ambito del Piano Socio Economico, ieri sono state presentate 41.604 pratiche. A comunicarlo, palazzo Santa Lucia in una nota. Dalle 10 alle 18 di oggi sono state inserite on line sulla piattaforma della Regione 41.604 pratiche (di cui 5.405 imprese 36.197 intermediari); 14.373 utenti registrati (di cui 7.781 imprese 6.592 intermediari) 1.363.000 accessi; 1.363.000 accessi e 77mila accessi unici. “Si ricorda che le domande possono essere presentate on line sulla piattaforma della Regione fino alle ore 24,00 del 30 aprile 2020, previa registrazione nel sistema e successiva compilazione del modello” evidenzia la Giunta regionale campana.