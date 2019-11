Campania, nuova allerta meteo per temporali e vento

La Protezione civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 20 di domani per piogge, temporali e vento forte. Diversi i fenomeni a seconda dei settori. Sulle zone di allerta 1 (Napoli, Piana Campana, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale, localmente anche intense. Venti tendenti a divenire forti nella giornata di sabato nelle zone 1 e 2, “mare tendente ad agitato e possibili mareggiate lungo le coste”. Sulle zone di allerta 5 (Tusciano e Alto Sele),6 (Piana Sele ed Alto Cilento),8 (Basso Cilento), pur non essendo prevista criticità idrogeologica connessa a temporali, sono previsti domani “venti tendenti a divenire forti, con mare tendente ad agitato e possibili mareggiate. Sul resto della Campania (Alta Irpinia,Sannio) e Tanagro non sono previste particolari criticità.