Campania, nel 2019 spesi più di 4 miliardi in beni durevoli

Nel 2019 i campani hanno indirizzato i consumi soprattutto verso auto nuove (+1,9%) e motoveicoli (+8,9%). Nel 2019 la spesa per beni durevoli in Campania ha superato i 4 miliardi di euro (4 miliardi e 58 milioni) rimanendo sugli stessi livelli del 2018. Questi alcuni dei dati che emergono dall’annuale studio dell’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. I campani hanno acquistato nell’ultimo anno meno auto usate (-1,3% per un valore di 1 miliardo e 233 milioni), ma più nuove (+1,9%) per 758 milioni complessivi. I motoveicoli hanno raggiunto spese per 146 milioni, mentre sono stati impiegati 981 milioni di euro per acquistare mobili (+0,6%), un segmento in cui si concentra la maggior parte della spesa delle famiglie per la casa, con gli elettrodomestici in aumento del 3,3% a 327 milioni di euro, mentre quelli destinati a TV e Hi-Fi risultano in flessione del 6,5% a 129 milioni di euro totali. Cala il settore tecnologico con l’information technology a -5,2% rispetto al 2018 (114 milioni in totale) e la telefonia (370 milioni di euro) a -2,7%. “Anche la Campania – commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi – ha visto nel 2019 una battuta d’arresto della telefonia che dopo oltre 10 anni di crescita ininterrotta ha sofferto, come in tutto il Paese, per la saturazione del mercato, l’assenza di novità tecnologiche rilevanti e l’avvento del 5G che ha reso attendisti i consumatori più attenti”. I consumi di beni durevoli in Campania sono cresciuti nel 2019 in tutte le province tranne che a Napoli, dove sono calati dello 0,6%. L’incremento più sostenuto è stato quello di Salerno (+1%, 806 milioni di euro), seguita da Caserta (+0,9% a 592 milioni) e Benevento e Avellino con un lieve aumento dello 0,3%, rispettivamente una quota di 206 e 324 milioni di euro. Napoli per spesa complessiva supera i 2 miliardi, oltre la metà dei consumi dell’intera regione. Nel capoluogo e provincia le famiglie hanno speso mediamente 1.864 euro (-2,3% rispetto al 2018). Quello delle auto usate è il settore che vale di più (663 milioni) anche se in flessione del 2,3%, mentre quello delle nuove raggiunge i 352 milioni, in aumento del 2,4%. La spesa in motoveicoli è avanzata del 7,1%. Nel settore tecnologico a Napoli è stato rilevato il peggior calo tra le province campane nell’elettronica di consumo, -7%, e in quello information technology, -6%, la telefonia cala del 3,1%. Nelle altre province, i salernitani hanno destinato la maggior parte della loro spesa alle auto usate (238 milioni di euro), cresciuta del 2,8%. A Caserta tra i 592 milioni di euro complessivi (1.667 per famiglia) spesi, la maggior parte è stata destinata all’acquisto di auto usate (173 milioni di euro, +1,9% rispetto al 2018), mentre il segmento dei motoveicoli registra il maggior aumento tra le province campane: +15,4%. Ad Avellino le famiglie hanno acquistato beni durevoli nel 2019 per oltre 1.900 euro a nucleo, l’1,3% in più, gli irpini hanno la migliore crescita in Regione di auto nuove +8,8%, per 70 milioni. Benevento è la provincia campana dove è stato speso di meno in beni durevoli nel 2019: 206 milioni di euro, in aumento rispetto al 2018 dello 0,3%. Nel 2019 in Campania sono stati finanziati attraverso il credito al consumo oltre 5 miliardi di euro, un valore in aumento del 5,2%. “Oggi il credito al consumo – afferma Gilles Zeitoun, direttore generale di Findomestic – è sempre più percepito come uno strumento di pagamento utile e talvolta indispensabile. Secondo il nostro Osservatorio mensile, il 78% degli italiani che hanno acquistato a rate avrebbe dovuto posticipare o abbandonare i propri progetti se non avesse potuto ricorrere al credito”.