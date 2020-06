Campania, l’annuncio di De Luca: “Spenderemo 5 milioni per gli eventi culturali”

La Regione Campania è pronta a spendere 5 milioni di euro per sostenere le attività culturali con la promozione di decine di eventi che si terranno in tutti i capoluoghi. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del concerto “Le vie dell’amicizia: concerto per la Siria”, diretto dal maestro Riccardo Muti, che si terrà il prossimo 5 luglio dell’area archeologica di Paestum. Gli eventi vedranno impegnati, ha precisato De Luca “il teatro San Carlo, l’orchestra Giuseppe Verdi del teatro Verdi di Salerno” ma ci saranno eventi anche alla Reggia di Caserta, a Benevento ed Avellino, ma sempre nelle piene condizioni di sicurezza”. “Stiamo cercando di rilanciare tutto – ha precisato De Luca – e parlo dell’economia, dell’imprese e la cultura che è l’anima del nostro Paese”.