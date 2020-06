Campania – Ieri nessun positivo, prima volta da inizio emergenza

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza ieri in Campania non si registra nessun nuovo positivo al Covid-19. Ieri sono stati eseguiti 2.485 tamponi. Il totale dei positivi resta di 4.822. Complessivamente in Campania, fino ad oggi, sono stati effettuati 212.486 tamponi. L’unità di crisi regionale ha specificato che “in merito alle notizie date oggi da alcuni sindaci relative a nuovi positivi, si precisa che si tratta di casi da noi già inseriti nei bollettini precedenti e che non si tratta dunque di casi né di ieri, né di oggi”.