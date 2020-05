Campania, guide turistiche ricevute in Regione, ecco le proposte che saranno valutate dalla Giunta

Le richieste avanzate dalle guide turistiche della Campania saranno portate in Giunta regionale e discusse. E’ l’esito dell’incontro avuto dalle sigle sindacali con l’assessore regionale al Turismo Matera dopo la manifestazione di protesta di stamattina. “L’assessore – spiega in una nota Giuseppe Silvestro segretario generale Uiltucs – ha ascoltato ed interagito con le parti assumendosi l’impegno di presentare le richieste e di discuterne con la Giunta e con le strutture tecniche per verificarne la fattibilità. Tra una settimana saremo di nuovo a confronto per avere risposte precise su ogni proposta presentata”. Nel corso dell’incontro è stato presentato il documento con le proposte. Tra queste il riconoscimento dello stato di crisi a lungo termine delle categorie di guide ed accompagnatori turistici; la richiesta di bonus economici integrativi a lungo termine fruibile da tutti i profili fiscali (in proporzione ovviamente); la predisposizione di un istruttoria (da parte della Regione) che predisponga dei vouchers spendibili da clienti che acquistano servizi guida; l’assegnazione di parte dei fondi straordinari previsti per il rilancio e la promozione turistica alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici al fine di promuovere il territorio con iniziative retribuite di visite guidate dei monumenti; la sospensione e successiva cancellazione delle imposte regionali.