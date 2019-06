Campania, Falco: “Editoria? Il finanziamento della Regione è un bene”

“L’annuncio dell’individuazione delle risorse finanziarie da destinare al Fondo della legge regionale per l’editoria nel bilancio 2019 è un primo passo importante per offrire sostegno concreto a un settore che da tempo sta subendo una contrazione economica durissima con ripercussioni altrettanto severe sui livelli occupazionali”. Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, commentando il via libera del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, all’inserimento nel bilancio 2019 delle doti finanziare previste dalla legge regionale sull’editoria. “Dalla Regione Campania arriva una prima boccata d’ossigeno che lascia sperare in una inversione di tendenza che possa aiutare a sostenere gli operatori della comunicazione – ha aggiunto -, baluardo indispensabile per la democrazia e per un’informazione libera e qualificata”.