Campania, domani la protesta dei Bros davanti alla Regione

I disoccupati del Progetto Bros non ancora assunti nelle province di Salerno, Avellino e Benevento manifesteranno domani mattina davanti agli uffici della Giunta regionale, in via Santa Lucia, a Napoli, per chiedere il rispetto degli accordi con la Regione. Una delegazione chiederà di essere ricevuta dal vicepresidente della Giunta Fulvio Bonavitacola. La manifestazione – annunciano gli organizzatori – si svolgerà nel rispetto della normativa di prevenzione dell’ epidemia da Covid-19. I Bros, non ancora assunti nelle tre province sono i 400 giudicati “idonei con riserva” e selezionati con i colloqui. A Salerno, hanno sostenuto le visite mediche ed attendono di firmare i contratti con le imprese, ad Avellino e Benevento, non hanno ancora sostenuto le visite mediche. Per tutti viene chiesto che – in attesa della fine dell’ epidemia – possano essere utilizzati per corsi di formazione o smart working, oppure avviati al lavoro nel rispetto della normativa di sicurezza.