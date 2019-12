Campania: disagi per il maltempo a Napoli e Salerno

La tempesta di Santa Lucia ha portato con se danni e tanti disagi a Napoli e Salerno a causa del maltempo. Il vento forte ha fatto cadere la guaina di protezione del tetto degli spogliatoi dello stadio Landieri del Rione Scampia. Fortunatamente lo spazio davanti all’accesso al campo era deserto. Al Vomero, quartiere di Napoli, una tensostruttura di un esercizio commerciale è stata distrutta dal vento. Dalle segnalazioni della polizia municipale è merso che tre alberi sono stati abbattuti. A Salerno, invece, il forte vento ha spezzato due alberi che hanno invaso la carreggiata, mentre un tronco ha colpito due auto: una in transito ed un’altra parcheggiata. Due donne, una mamma e una figlia, sono state portate in ospedale: la bimba ha riportato lievi traumi alla spalla e agli arti inferiori. Fermi ai porti anche diversi traghetti: sospesi tutti i collegamenti da e per Forio e Casamicciola, restano operativi gli approdi di Ischia Porto e Procida da Pozzuoli e Napoli.