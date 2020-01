Campania, De Luca: “Incentivi fino a 25mila euro per gli ambulanti”

“Dal 2 febbraio al 3 marzo è possibile fare domande per i contributi che abbiamo destinato a commercianti, artigiani e ambulanti”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca durante la cerimonia per l’inizio dei lavori per il nuovo mercato rionale di via Piave-piazza Cavalieri Vittorio Veneto a Salerno. “Per la prima volta la Regione vara un bando per dare un aiuto agli ambulanti con contributi fino a 25mila euro per interventi individuali, di miglioramento tecnologico, di forniture di sistemi informatici e miglioramento delle strutture di lavoro. Credo – ha concluso De Luca – che sia un segno di attenzione che gli operatori commerciali aspettavano da molto tempo”.