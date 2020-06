Campania, De Luca: “Dal 22 giugno uso facoltativo della mascherina”

“Credo che da lunedì 22 giugno renderemo facoltativo l’uso della mascherina”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “L’uso della mascherina resterà obbligatorio nei luoghi chiusi, privi di aerazione e dove ci sono assembramenti – ha spiegato – sia chiaro, è sempre bene indossarla, è un motivo di ragionevole prudenza, e va sempre portata dietro nel caso all’esterno si creino situazioni di assembramento”. Circa il 95% della popolazione italiana non ha contratto l’infezione da Sars -Cov-2, ed è dunque ancora suscettibile al virus. E’ quanto emerge dallo studio in via di pubblicazione del virologo dell’università di Padova, Giorgio Palù, sulla base dei dati raccolti dalle Regioni e dalle stime ottenute con test sierologici ad alta sensibilità. Emerge inoltre che i tassi di immunità al virus sono invece maggiori in provincia di Bergamo e in altre aree della Lombardia, dove l’infezione è circolata di più. “Siamo dalla stessa parte”. Così la commissaria alla salute Stella Kyriakides riferendosi all’iniziativa congiunta presa la scorsa settimana da Paesi Bassi, Germania, Francia e Italia per negoziare con i produttori del vaccino contro la Covid-19, che ha anticipato una analoga proposta della Commissione europea presentata oggi ai ministri della salute. “Stiamo già lavorando insieme ai quattro Paesi – ha spiegato Kyriakides a margine della videoconferenza dei ministri Ue – tutti stiamo cercando un modo flessibile e veloce di arrivare a un vaccino e i risultati dovranno convergere per il bene dei Ventisette”. La Commissaria ha presentato l’idea dei contratti di acquisto in anticipo con i produttori in cambio di un accesso preferenziale ai paesi Ue ottenendo “un ampio sostegno politico”. La proposta sarà adottata dal collegio dei Commissari la prossima settimana.