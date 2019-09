Campania, De Luca: “Creeremo un ecosistema digitale della cultura della Regione”

“Abbiamo deciso di creare un ecosistema digitale della cultura della Regione Campania, un progetto immenso che ci colloca all’avanguardia in Italia, non c’è in Italia nessun’altra regione che abbia messo in rete e abbia digitalizzato tutto il suo patrimonio storico, artistico, culturale, teatrale e musicale”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presenta l’ecosistema digitale per la cultura, finanziato con 28 milioni di euro.”Un investimento enorme – spiega – che consente di raccogliere in un’unica piattaforma digitale tutte le informazioni esistenti nel campo dei musei, delle biblioteche, dell’archeologia, della musica, del teatro e consente ai turisti di avere una conoscenza aggiornata e totale non solo dei beni culturali della Regione ma anche degli eventi che sono in corso”. Il nuovo sistema in via di completamento “ci consente – sottolinea De Luca – di realizzare una mediateca regionale in cui raccogliamo tutti i film prodotti in Campania e un archivio del teatro della Regione”.