Campania, dall’Unione Europea ok agli aiuti da 70 milioni per l’agricoltura e la pesca

Via libera della Commissione europea allo schema di aiuti da 70 milioni di euro per sostenere i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura in Campania. L’iniziativa è stata approvata all’interno del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato messo a punto dall’Esecutivo per sostenere i settori più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Si tratta di sussidi diretti che saranno accessibili alle aziende di qualsiasi dimensione. Si prevede che verranno aiutate oltre mille imprese.