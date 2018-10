Campania, dalla Regione 1,7 milioni per il terzo settore

“Le Regioni hanno dato l’ok all’intesa per l’atto di indirizzo con cui si finanziano diverse attività del terzo settore e con cui si prevede una programmazione triennale. Per il solo 2018 si tratta di un complesso di risorse è pari a circa 62 milioni di euro”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Stefano Bonaccini. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore sono stati individuati le attività di interesse generale ed uno specifico “Fondo”, finalizzato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. “Un’azione di sostegno e di sviluppo degli enti del Terzo settore che coinvolga i diversi enti, anche attraverso la diffusione della cultura del volontariato – ha aggiunto – è molto importante se si vuole davvero dare concretezza al principio di sussidiarietà. Ma il principio di sussidiarietà – ha concluso Bonaccini – può assumere ancora più valore nella sua declinazione verticale con un approccio che sia davvero basato sulla leale collaborazione, a partire dalla dimensione regionale e fino a coinvolgere la dimensione nazionale”. Dei 61.960.000: 23.630.000 per iniziative e progetti di rilevanza nazionale; 28.000.000 per iniziative e progetti di rilevanza locale; 7.750.000 per contributi per l’acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ed altri 2.580.000 per contributo annuo a specifici soggetti. Per quanto riguarda i 28 milioni relativi ad iniziative e progetti di rilevanza locale – contenuti nell’Atto oggetto dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni – le caratteristiche saranno individuate a cura delle Regioni e Province autonome nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’anno 2018. Piemonte 1.992.640,00, Valle d’Aosta 467.760,00, Liguria 979.880,00, Lombardia 3.521.440,00, P.A. Bolzano 671.320,00, P.A. Trento 700.440,00, Veneto 2.097.360,00, Friuli Venezia Giulia 938.160,00, Emilia-Romagna 1.934.960,00, Toscana 1.853.460,00, Umbria 764.560,00, Marche 1.020.480,00, Lazio 2.232.600,00, Abruzzo 847.720,00, Molise 502.760,00, Campania 1.741.480,00, Puglia 1.474.640,00 ,Basilicata 591.240,00, Calabria 938.440,00, Sicilia 1.726.360,00 . Sardegna 1.002.280,00.