Campania, bando per collegare università di Fisciano a Salerno-Avellino

La regione Campania ha bandito la gara per il progetto di fattibilità e per il progetto definitivo del collegamento del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno-Avellino della rete Fs (Ferrovie dello Stato). La Regione ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, attraverso l’ACaMIR – Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti. In particolare, il progetto dovrà prevedere il collegamento pedonale meccanizzato tra la fermata di progetto sulla linea ferroviaria Avellino-Salerno ed il campus di Fisciano e il collegamento pedonale, parzialmente o totalmente meccanizzato, tra la stazione di Fisciano sulla linea ferroviaria Salerno-Avellino ed il campus di Baronissi. L’importo complessivo presunto posto a base di gara è di 1.290.392,59.