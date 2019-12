Campania, assunzione a tempo indeterminato per 357 operatori socio sanitari

“Sanità, continua la svolta. Prosegue la stabilizzazione del personale”. Lo sottolinea una nota della Regione Campania. Per quanto riguarda il concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari, utilizzando la graduatoria degli idonei trasmessa dall’Azienda Cardarelli il 6 dicembre, oggi sono stati completati gli adempimenti amministrativi tra l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl Napoli 3 Sud per l’assunzione a tempo indeterminato di 357 operatori socio sanitari (per l’Asl Napoli 1 Centro sono 248 gli O.S.S. assunti). Inoltre, per quanto riguarda l’immissione in servizio prevista dal 16.01.2020, la Direzione Strategica dell’Asl Napoli 1 Centro ha adottato questa mattina la delibera che proroga sino al 31 gennaio 2020 i contratti a tempo determinato degli operatori socio sanitari già in servizio. Il reclutamento proseguirà con l’assunzione di 567 infermieri non appena sarà disponibile la graduatoria degli idonei del “Concorso Cardarelli”. La Direzione Strategica dell’Asl Napoli 1 Centro ha anche provveduto con la stessa delibera, la proroga sino al 31 marzo 2020 dei contratti a tempo determinato degli infermieri già in servizio. “Stiamo mantenendo la parola data. Ci eravamo impegnati – ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca – a concludere la stabilizzazione dei precari nella sanità e il lavoro prosegue. Lo stiamo facendo nel rispetto delle leggi, e stiamo cambiando la vita a centinaia e centinaia di persone che possono lavorare in maniera serena e stabile. E’ davvero una rivoluzione quella che stiamo realizzando nella sanità campana”.