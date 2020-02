Campania, approvati i provvedimenti di bilancio

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti di bilancio. Nel dettaglio è passato con i voti della maggioranza il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e 2018; la delibera di giunta regionale n.62 del 4 febbraio 2020; e lo schema di rendiconto consolidato con il Consiglio regionale sia per l’esercizio finanziario 2017 che per l’esercizio 2018. Alla votazione ha partecipato anche il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.