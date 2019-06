Campania, al via sabato i saldi estivi in anticipo per le Universiadi

Comincia in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente il periodo dei saldi estivi in Campania, in vista delle Universiadi 2019, ormai alle porte. Previste per il primo fine settimana di luglio, le svendite estive in Campania, quest’anno infatti avranno inizio sabato 29 giugno, per approfittare del grande flusso di visitatori generato dalle Universiadi, che cominceranno il 3 luglio. Un anticipo eccezionale e frutto di un lavoro sinergico di condivisione con la Conferenza delle Regioni. La decisione è stata presa dalla Regione Campania, con decreto Dirigenziale della Giunta numero 206 dello scorso 24 giugno, dopo le numerose richieste da parte dei commercianti campani che chiedevano di anticipare la data di inizio dei saldi affinché questi coincidessero con le Universiadi 2019, previste dal 3 al 14 luglio. Una buona notizia, che arriva anche a sorpresa, per tutti coloro che aspettavano gli sconti estivi per dedicarsi allo shopping. Inizialmente i saldi erano previsti a partire da sabato 6 luglio, in concomitanza con le altre regioni italiane. Ma vista la grande presenza di turisti attesi per i Giochi olimpici dedicati agli atleti universitari, la Giunta regionale ha deciso di accogliere le richieste degli esercenti e di anticipare l’inizio dei saldi, considerando che l’afflusso di persone composto non solo dalle delegazioni sportive attese, ma anche dai tantissimi appassionati che assisteranno ai giochi, potrà aumentare non di poco gli incassi dei commercianti. Le svendite termineranno il 29 agosto.