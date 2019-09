Campania, al lunedì il tour della campagna “Ci prendiamo cura di te”

Lunedì 23 settembre riparte da Salerno, il tour della campagna “Ci prendiamo cura di te”, realizzata dalla Regione Campania e promossa dall’Asl Salerno con l’obiettivo di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti. Un truck attrezzato e brandizzato, con i medici dell’Asl Salerno, stazionerà in piazza Casalbore dalle ore 9:00 alle 18:00. A bordo del truck sarà possibile: effettuare un pap-test: per le donne dai 25 ai 64 anni, prenotare gratuitamente la mammografia: per le donne dai 50 ai 69 anni e ricevere informazioni ed orientamenti per il test del colon retto (per gli uomini e donne dai 50 ai 74 anni). Il truck dell’Asl Salerno attraverserà i principali comuni della provincia, per svolgere opera di informazione e prevenzione sul territorio, avvicinando i cittadini ed offrendo occasioni concrete di incontro, per promuovere la cultura della prevenzione attraverso l’adesione agli screening attivati dall’azienda. Per le tappe successive del tour (date, luoghi, ed altre info), consultare il sito aziendale www.aslsalerno.it e la pagina Facebook Asl Salerno.