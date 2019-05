Campania, “A scuola di cinema”, ecco tutti i vincitori

Terminata la settimana di votazione sulla pagina Facebook della Regione Campania, il pubblico social ha decretato le tre scuole vincitrici della seconda edizione del concorso “A scuola di cinema, raccontando un monumento” realizzato nell’ambito delle azioni previste dalla Legge regionale n°30/2016 “Cinema Campania”, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Dei dieci video selezionati dal Comitato di valutazione e sottoposti a votazione popolare, i tre che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e di conseguenza risultano vincitori sono: 1° classificato l’Istituto IIS Enrico Fermi di Sarno con il video “Riannodare fili invisibili della storia: la Filanda Buchy” con 9354 preferenze; 2° classificato l’Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano con il video “Misericordiella” con 1585 preferenze; 3°classificato Istituto Tecnico Commmerciale e per Geometri Vilfredo Pareto di Pozzuoli con il video “Il risveglio di Diana” con 1553 preferenze. Le preferenze conteggiate sono quelle pervenute alle ore 24.00 del giorno 20 maggio come previsto dal regolamento del concorso. Le classi vincitrici riceveranno, a cura della Fondazione Film Commission Regione Campania, attrezzature audio/video e biglietti omaggio per le sale cinematografiche. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli dell’evento di premiazione che si terrà nel mese di giugno.