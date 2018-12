Campania, 28 milioni per ripianare le perdite della Sma

Sono i 28 milioni previsti per far fronte al ripiano delle perdite della Sma Campania l’investimento più forte previsto nella Legge di Stabilità regionale approvata oggi. La società in house della regione riceverà l’intervento finanziario a titolo di ricapitalizzazione nella misura massima di euro 28.144.542,00. Stesso tipo di finanziamento per la società Campania Ambiente e Servizi S.p.A. per l’importo massimo di euro 6.539.664,00. Tra gli altri provvedimenti del bilancio regionale ci sono 500.000 euro l’anno fino al 2021 per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mentre per sostenere gli interventi per la promozione e il sostegno dello spettacolo per il triennio 2019-2021 è istituito un fondo di euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2019 e di euro 1.166.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021. Per garantire la salvaguardia della funzionalità e delle finanze del Consorzio di bonifica Sannio Alifano, favorendo l’efficiente svolgimento delle attività istituzionali, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica Sannio Alifano un contributo complessivo di 3 milioni di euro. Stessa cifra destinata al Consorzio di bonifica Aurunco, per un un piano di valorizzazione territoriale. Tre milioni di euro sono destinati anche per concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione. Un investimento previsto anche per 2020 e 2021. La Regione istituisce anche il “Fondo asili nido aziendali” con 150.000 euro per sostenere la realizzazione di ludoteche o asili nido a favore dei figli dei lavoratori. Per i Comuni, il bilancio regionale prevede un investimento da 500.000 euro per consentire il completamento dei procedimenti di redazione dei Puc, e 100.000 euro l’anno fino al 2021 per l’acquisto e l’installazione nella aree verdi pubbliche di giochi destinati ai bambini con disabilità. Nel settore del welfare, il bilancio prevede anche 200.000 euro per sostenere l’attività delle associazioni di assistenza agli ammalati cronici, ovvero oncologici, riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali.