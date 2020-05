Camorra – Arrestato boss del clan Cuccaro-Andolfi

I carabinieri di Napoli hanno arrestato Ciro Imperatrice, elemento di vertice del clan Cuccaro-Andolfi, con roccaforte nel quartiere Barra di Napoli, irreperibile da ottobre 2019, soprannominato Brutolino o Brodolino. L’uomo è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Napoli poichè condannato a 2 anni e mesi 5 di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Imperatrice è stato rintracciato alle prime ore dell’alba in un’abitazione di via Cupa Rubinacci. I militari dell’Arma lo hanno trovato nascosto all’interno di un armadio della camera da letto dove dormiva. Ora è nel carcere di Napoli-Secondigliano.