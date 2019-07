Camerota, stasera la Musica da Camera del Quartetto Felix

Dopo la prima serata di applausi e successi in compagnia dei Pure Cotton Quintet, il Camerota Festival prosegue stasera con il Quartetto Felix, vincitore del Premio Giuseppe Sinopoli 2017 conferito dal presidente della Repubblica Italiana. Appuntamento alle 21 al Convento dei Cappuccini. Organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Zefiro presieduta da Marotta Giuseppe, sotto la direzione artistica di Cammarano Leonfranco, il Camerota Festival, giunto alla sua settima edizione, prosegue dunque stasera con un altro spettacolo musicale degno di nota. Fondato nel 2015 all’interno dei Corsi di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il quartetto ha un nome che, oltre a identificare la felicità come condizione imprescindibile del fare Musica da Camera, è un omaggio alla Campania che, denominata ‘ felix’ dagli antichi latini, è la terra d’origine di tutti i suoi elementi. Il Gruppo ha conseguito nel 2017, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma di Perfezionamento di Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida del Maestro Carlo Fabiano. E’ regolarmente invitato da importanti istituzioni e società concertistiche in Italia e all’estero, con eccellenti riscontri di pubblico e di critica. Tra i tanti riconoscimenti conseguiti c’è anche il II Premio e il Premio Speciale del Pubblico al III Concorso Internazionale di Musica da Camera “Massimiliano Antonelli” di Latina.