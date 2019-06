Camerota (SA), presentato il programma degli eventi estivi

Entra nel vivo l’estate a Camerota. Il comune costiero cilentano, in collaborazione con le associazioni del territorio e la Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. di don Gianni Citro, ha stilato un programma di eventi ricco e molto variegato. Erano anni che a Camerota non si vedeva un lavoro del genere. «Un calendario eventi con più di sessanta appuntamenti Ciò significa che i nostri ospiti potranno godere ogni sera di un intrattenimento diverso, non solo nella frazione Marina, ma anche nelle frazioni interne, così come ho sempre sostenuto, in modo da valorizzare l’entroterra e le sue bellezze storico-artistico-culturali». E’ quanto dichiara Manfredo D’Alessandro, delegato allo Spettacolo del Comune di Camerota. Il tabellone prende il nome di ‘Camerota è Vacanza – Estate 2019’. «Ringrazio fin d’ora tutte le associazioni del comune di Camerota che si sono rese disponibili ad arricchire questo calendario eventi – continua D’Alessandro -. Oltre alla loro presenza, quest’anno avremo numerosi artisti di livello nazionale come il grande artista James Senese, oppure i comici di Made in Sud e Zelig che terranno i loro spettacoli nelle quattro frazioni. Valorizzeremo il territorio, i luoghi, ma anche le realtà artistiche e associative. Avremo la presenza di importanti artisti cilentani come la bella voce di Piera Lombardi e l’estro di Alessandro Gaudio e tante associazioni locali. Non mancheranno prime edizioni di importanti rassegne, come quella bandistica, ad esempio, che si terrà nel centro storico di Camerota, vista la grande tradizione musicale del capoluogo. Altra prima edizione di una raffinata rassegna musicale si terrà nel centro storico di Licusati, presso Largo Crocco, con quattro concerti nel mese di luglio. A Lentiscosa, invece, una tre giorni Jazz&Blues, da qui il titolo della seconda edizione che vedrà raffinati musicisti allietare il centro storico. Ringrazio il sindaco, la giunta e tutta l’amministrazione che non ha fatto mancare il proprio sostegno nella redazione di ‘Camerota è Vacanza 2019’» chiosa il consigliere. Il materiale informativo pubblicitario è scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’ente ed è stato inviato a tutte le strutture ricettive. E’ compito dell’amministrazione affiggerlo nelle bacheche pubblicitarie delle quattro frazioni. Variazioni eventuali del programma saranno rese note attraverso i canali social ufficiali dell’ente.