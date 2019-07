Camerota (Sa), posato il ponte per accedere al nuovo depuratore

Oggi si è posato il ponte che attraversa il vallone delle Fornaci e permetterà l’accesso al nuovo grande impianto di depurazione di Marina di Camerota. E’ un’opera importantissima per il borgo costiero cilentano ed è un tassello fondamentale di un puzzle che renderà ancora più bella, fruibile, sicura e dignitosa, una fetta di costa tra le più conosciute del Sud Italia. La posa del ponte rende più spediti i lavori che si stanno realizzando. E’ un’opera storica che non fa altro che avvicinare il giorno dell’inaugurazione. «Vedere posare questo ponte oggi è stato un momento molto emozionante – ha sottolineato il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta -. L’istante più bello della costruzione di un’opera così imponente e importante, non è il taglio del nastro o la posa dell’ultimo mattone. Ma, senza dubbio, è l’adrenalina che si accumula giorno dopo giorno quando ti rendi conto che il traguardo è sempre più vicino. E’ questo secondo me è uno dei giorni più significativi perchè è il giorno che, praticamente, vede spianarsi la strada verso la realizzazione del grande impianto di depurazione del nostro Comune. Ringrazio la ditta Ritonnaro per la grande professionalità – aggiunge il primo cittadino – anche oggi hanno dimostrato con quanta tecnica e bravura lavorano. Questo anno e mezzo è stato davvero intenso nel seguire l’avvicinarsi di questa grande opera strategica. Ora andiamo avanti verso il gran finale». «E’ un passo importante che ci proietta verso la conquista della Bandiera Blu 2020 – conclude il sindaco -. Ringrazio a nome mio, dell’amministrazione comunale, dei cittadini e in particolar modo di tutti gli operatori turistici, i vertici e i tecnici della Regione Campania e della Provincia di Salerno, le aziende, i tecnici comunali e gli operai che hanno collaborato a raggiungere questo primo grande traguardo».