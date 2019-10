Camerota (SA), dalla Regione 700 mila euro per il progetto su nidi e micronidi

Con decreto numero 375 del 25.9.2019 è stato approvato dalla Regione Campania il progetto del Comune di Santa Marina: “nidi e micronidi: Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione”, per un valore complessivo di 700.000,00 €. Il progetto rientra nei fondi Por Campania Fesr 2014-2020 Asse 8- Obiettivo specifico 9.3- Azione 9.3.1, Piano degli Obiettivi di servizio ex Delibera Cipe n. 79-2012 Fsc e Fondo di cui alla L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017. “Per il nostro Comune è una grande soddisfazione avere un altro progetto approvato -spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- soprattutto un disegno come questo, che porterà lavoro ai giovani e fornirà un servizio utile alle famiglie con bambini piccoli. Veder crescere il nostro Comune con servizio di questa importanza ci rende orgogliosi ed è indice di sviluppo. Pensiamo alle esigenze dei nostri cittadini, amministrare con lungimiranza per offrire servizi utili e soprattutto guardare al benessere del territorio e a quello dei suoi abitanti”.