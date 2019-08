Camerota (SA), D’Alessandro: “Il festival bandistico deve creare profitti per l’economia locale”

«Non poteva non esserci una rassegna bandistica in un paese con grande tradizione musicale nel quale ogni famiglia ha almeno un rappresentante in giro per lo stivale con il suo strumento musicale». E’ quanto afferma il delegato allo Spettacolo del Comune di Camerota, Manfredo D’Alessandro, il quale ci spiega come si svolgerà questa tre giorni d’arte. «Nel mese di gennaio l’associazione Zefiro, nelle persone del presidente, Giuseppe Marotta, e del direttore artistico, Nicola Pellegrino, propose al sottoscritto la realizzazione del suddetto Festival Bandistico. Proposta chiaramente accolta poiché condivisa ed in programma. Finalmente, dunque, si concretizzeranno delle idee condivise da tanti colleghi musicisti che attendono con ansia, assieme ad appassionati della banda, questa prima edizione, inserita nel calendario eventi denominato ‘Camerota è Vacanza’. Lo sforzo economico dell’ente, che patrocinerà l’evento moralmente ed economicamente, sarà necessario ed indispensabile, ma sono queste le manifestazioni sulle quali puntare affinché si possano valorizzare le frazioni interne e creare indotti per l’economia locale, che senz’altro beneficerà dell’affluenza di turisti ed appassionati della musica, che affolleranno il capoluogo per questa tre giorni». Il programma sarà così articolato: alle ore 18:00 le orchestre di fiati sfileranno lungo le vie del paese; alle ore 19:00 si recheranno presso Piazza San Vincenzo per raggiungere la Cassa armonica, dove si eseguiranno Marce sinfoniche, mentre alle ore 21:00 inizierà l’esibizione più attesa, quella dell’esecuzione di brani tratti dal repertorio lirico sinfonico. «Vi aspettiamo dunque a Camerota dal 29 al 31 agosto per vivere insieme questa prima edizione del Festival Bandistico ‘Città di Camerota’» chiosa D’Alessandro.